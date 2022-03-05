Как снять валюту в Новосибирске: испытано на себе

Многие новосибирцы в начале марта столкнулись с трудностями при обналичивании долларов и евро. В банках были замечены большие очереди. Корреспонденты Sibnet.ru проверили, как работает система.

Тревожные события на Украине обрушили курс рубля. Когда доллар и евро начали стремительно расти, впав в панику, кто-то стал срочно покупать валюту, даже когда курс доллара превысил 100 рублей, а кто-то — снимать наличку — и рубли, и иностранную валюту.

После атаки клиентов на банки те, кто не успел получить наличность в первые дни ажиотажа, столкнулись с нехваткой купюр в отделениях.

В частности, на невозможность быстро снять доллары пожаловались некоторые клиенты «Альфа-банка» — выдачу наличности назначают только через неделю-две.

Еще одна жительница Новосибирска рассказала, что в первые дни после начала спецоперации не могла получить валютный перевод. Она обратилась в банки «Акцепт», «Экспо», «Уралсиб», «Ланта-банк», и везде говорили, что евро в нужном количестве там нет.

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Через неделю всеобщей паники корреспонденты Sibnet.ru решили проверить возможность снять валюту наличными в Новосибирске на своем опыте. Участником эксперимента стал «Сбербанк».

Первым этапом стал звонок на горячую линию. После того как сотрудник колл-центра переадресовал звонок специалисту, тот попросил время на получение информации и через несколько минут назвал адреса нескольких банков в центральной части Новосибирска, где можно обналичить доллары. Правда, не уточнив, какая сумма необходима.

В первом же банке на улице Кирова, отстояв приличную очередь, мы получили возможность попасть в кассу. Только там уточнили, какая сумма нужна и ответили, что в наличии она есть. Никаких проблем не возникло, но, учитывая количество людей в банке в середине буднего дня, поход в банк занял не менее 40 минут.

Если спросить у бота в приложении «Сбера», есть ли в Новосибирске валютные банкоматы, он выдает просто список банкоматов без указания, какая валюта там есть.

Открытые источники в Сети, в том числе 2ГИС, указывают, что в городе всего шесть валютных банкоматов, один из них принадлежит «Сберу».

Отправившись в отделение на улице Гоголя, мы узнали, что валютного банкомата там нет. И, по словам сотрудника банка, их нет вообще — ни в городе, ни в стране. Поэтому снять наличные можно только через кассу. Сумму менее тысячи долларов есть возможность получить день в день, без предварительной записи, уточнил сотрудник.

Поэтому, несмотря на очереди, обналичить доллары в Новосибирске в короткий срок можно. Стоит ли делать это сейчас — вопрос открытый, эксперты расходятся во мнениях.

Стоит ли снимать и покупать валюту?

«Сейчас единственная понятная причина для снятия долларов со счета — поездка за рубеж. Вы можете взять с собой до 10 тысяч долларов. Иначе в снятии смысла я не вижу. В России вы на доллары все равно ничего не купите. Положите лучше во вклад, ставки по валютным вкладам тоже растут», — цитирует сервис «Банки.ру» финансового советника, основателя консалтинговой компании «Богатство» Владимира Верещака.

В целом, эксперты советуют в непростое время быть аккуратными с финансовыми решениями и не делать никаких поспешных выводов.

«Если вы верите заявлениям наших властей и заявлениям банков о том, что со вкладами ничего не станется, то можно оставить это в банке, если вы в это не верите, а поводы для этого есть, тогда лучше деньги держать при себе», — сказал «Интерфаксу» финансовый аналитик Константин Селянин.

Также аналитик добавил, что если сейчас деньги хранятся в рублях, уже нет смысла переводить их в валюту — это нужно было делать раньше, по более низким курсам.