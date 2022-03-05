Госсекретарь США заявил о готовности к переговорам с Россией

Соединенные Штаты будут участвовать в переговорах с Россией, если Москва продемонстрирует готовность к серьезному взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы всегда будем искать возможности для дипломатии и диалога», — цитирует ТАСС слова Блинкена, сказанные им в ответ на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь отметил, что «это полностью зависит от президента Путина и от России». «Если они продемонстрируют какие-либо признаки готовности к серьезной дипломатии, конечно, мы будем участвовать», — продолжил Блинкен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

В Белоруссии 28 февраля прошли первые российско-украинские переговоры. Второй раунд прошел 3 марта в Беловежской пуще.