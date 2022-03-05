НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госсекретарь США заявил о готовности к переговорам с Россией

Источник:
ТАСС
699 7
Фото: U.S. Department of State from United States

Соединенные Штаты будут участвовать в переговорах с Россией, если Москва продемонстрирует готовность к серьезному взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы всегда будем искать возможности для дипломатии и диалога», — цитирует ТАСС слова Блинкена, сказанные им в ответ на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь отметил, что «это полностью зависит от президента Путина и от России». «Если они продемонстрируют какие-либо признаки готовности к серьезной дипломатии, конечно, мы будем участвовать», — продолжил Блинкен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

В Белоруссии 28 февраля прошли первые российско-украинские переговоры. Второй раунд прошел 3 марта в Беловежской пуще.

Еще по теме
Россия объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя
Зеленский обрушился с обвинениями на НАТО
Кремль ответил на обвинение в стремлении разделить Украину
Депутаты потеряли Зеленского, возможно, он в Польше
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары
Мужчины скупили кастрюли и сковородки перед 8 марта
Власти объяснили причину отключения терминалов в томских автобусах
Школьник отравился «веществом» и умер в Новосибирске
Самое популярное
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Специалист подсказал способ вернуть русский язык в Instagram
Евросоюз лишил Россию евро
США допустили смягчение санкций против России
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

pepelmetal

На маленьком острове, который 1/3 всей Земли

Disobedient

Может старушка вместе с зелей употребила. Он тоже в хламину выступал.Оговорилась, Британию имела введу....

ВЕРЕЩАГИН

"то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран"Недостран ?!!! Китай возражае !!!...
Sibnet.Ru