Россия объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя

Российские силы объявили режим тишины для начала работы гуманитарных коридоров и выхода жителей из городов Мариуполя и Волноваха, сообщает Минобороны России.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.

Минобороны России сообщило, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Россия 3 марта российское военное ведомство сообщило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе. По озвученным тогда данным, в Мариуполе «назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает».

При этом в Минобороны отметили, что Россия создала все условия для «безопасной эвакуации мирных жителей Украины, готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры».