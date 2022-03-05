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Россия объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Российские силы объявили режим тишины для начала работы гуманитарных коридоров и выхода жителей из городов Мариуполя и Волноваха, сообщает Минобороны России.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — говорится в сообщении.

Минобороны России сообщило, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Россия 3 марта российское военное ведомство сообщило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе. По озвученным тогда данным, в Мариуполе «назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает».

При этом в Минобороны отметили, что Россия создала все условия для «безопасной эвакуации мирных жителей Украины, готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры».

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pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...

pepelmetal

На маленьком острове, который 1/3 всей Земли
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