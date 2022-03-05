НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена

Источник:
Sibnet.ru
1833 0
Фото: © кадр из видео

Музыкант Сергей Шнуров выпустил нецензурную песню «Прощай, элита», где высказал свое видение ситуации в России после введения санкций.

«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет», — спел Шнуров.

В тексте песни говорится о том, что представители российской элиты переживают только за материальное благополучие и «с криками за мир» уезжают за границу.

На фоне личного конфликта с телеведущей Ксенией Собчак Шнуров мог адресовать песню именно ей как представительнице российской элиты. Во вторник СМИ сообщали, что она уехала из России. Сама Собчак рассказала, что отправилась в Стамбул в рамках запланированного отпуска.

В целом песня Шнурова посвящена ситуации в России и последствиям санкций, примененных странами Запада после начала военной спецоперации по освобождению Донбасса.

Еще по теме
Авербух назвал лучшие пары на «Ледниковом периоде»
Хабенский призвал «помолчать» в соцсетях
Тимати сцепился в соцсети с Максом Барских из‑за оскорблений россиян
Группа «Мумий Тролль» прекратила концертную деятельность
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Власти объяснили причину отключения терминалов в томских автобусах
Школьник отравился «веществом» и умер в Новосибирске
Терминалы вышли из строя в транспорте Томска
QR-коды отменили в Иркутской области
Самое популярное
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Специалист подсказал способ вернуть русский язык в Instagram
Евросоюз лишил Россию евро
США допустили смягчение санкций против России
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль ответил на обвинение в стремлении разделить Украину
Зеленский обрушился с обвинениями на НАТО
Samsung прекратила поставку смартфонов в Россию
Депутаты отказались от убийства бездомных животных
Самое обсуждаемое
75
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
49
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
47
Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за военные фейки
40
Путин назвал Запад империей лжи
Sibnet.Ru