Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена

Музыкант Сергей Шнуров выпустил нецензурную песню «Прощай, элита», где высказал свое видение ситуации в России после введения санкций.

«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет», — спел Шнуров.

В тексте песни говорится о том, что представители российской элиты переживают только за материальное благополучие и «с криками за мир» уезжают за границу.

На фоне личного конфликта с телеведущей Ксенией Собчак Шнуров мог адресовать песню именно ей как представительнице российской элиты. Во вторник СМИ сообщали, что она уехала из России. Сама Собчак рассказала, что отправилась в Стамбул в рамках запланированного отпуска.

В целом песня Шнурова посвящена ситуации в России и последствиям санкций, примененных странами Запада после начала военной спецоперации по освобождению Донбасса.