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Великобритания попросила закрыть «Голос. Дети» и «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

ТВ-шоу «Голос. Дети» и «Звезды в Африке» могут исчезнуть с российских телеканалов по требованию правообладателей оригинальных проектов.

Генеральный директор британской телекомпании ITV Кэролин Макколл подтвердила, что ITV Studios прекратила продажи проектов российским клиентам, пишет Deedline.

Телесеть обратилась напрямую к Первому каналу и ТНТ с просьбой удалить шоу «Голос. Дети» и «Звезды в Африке», которые являются одними из самых продаваемых ITV Studios по всему миру.

Первый канал приобрел права на адаптацию шоу «The Voice Kids» в 2014 году, а ТНТ адаптировал шоу «Я знаменитость заберите меня отсюда!» в 2021 году.

Российские федеральные каналы пока не прокомментировали ситуацию. И «Голос. Дети», и «Звезды в Африке» остаются в программе телеканалов.

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