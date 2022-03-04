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Спрос на кузбасский уголь сохранился на мировых рынках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

Власти Кузбасса, где добывается более половины российского угля, отмечают его востребованность на мировых рынках, сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

«Уголь по-прежнему остается востребованным топливом для энергетики и сырьем для коксования. За последнюю неделю индекс цен на уголь ARA (Северная Европа) вырос с 171 до 217 долларов за тонну», — цитирует Токарева ТАСС.

По его данным, имеющиеся сегодня проблемы с вывозом угля из Кузбасса на экспорт связаны не с политической ситуацией в мире, а с дефицитом локомотивов и локомотивных бригад на российских железных дорогах. Это приводит к снижению объемов отгрузки как на западном, так и на восточном направлениях. Данный вопрос решается совместно с РЖД.

О готовности ввести эмбарго на уголь из РФ заявили власти Польши. В 2021 году в западном направлении из Кемеровской области было экспортировано 87,3 миллиона тонн угля, основные покупатели — Нидерланды, Турция и Германия.

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Экономика #Недра и ТЭК #Торговля #Кузбасс
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