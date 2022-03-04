Спрос на кузбасский уголь сохранился на мировых рынках

Власти Кузбасса, где добывается более половины российского угля, отмечают его востребованность на мировых рынках, сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

«Уголь по-прежнему остается востребованным топливом для энергетики и сырьем для коксования. За последнюю неделю индекс цен на уголь ARA (Северная Европа) вырос с 171 до 217 долларов за тонну», — цитирует Токарева ТАСС.

По его данным, имеющиеся сегодня проблемы с вывозом угля из Кузбасса на экспорт связаны не с политической ситуацией в мире, а с дефицитом локомотивов и локомотивных бригад на российских железных дорогах. Это приводит к снижению объемов отгрузки как на западном, так и на восточном направлениях. Данный вопрос решается совместно с РЖД.

О готовности ввести эмбарго на уголь из РФ заявили власти Польши. В 2021 году в западном направлении из Кемеровской области было экспортировано 87,3 миллиона тонн угля, основные покупатели — Нидерланды, Турция и Германия.