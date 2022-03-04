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Красноярск оказался выгодным местом для работников без своего жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше всего свободных денег при съеме жилья остается у сотрудников в Москве и Красноярске, сообщает сервис «Циан. Аналитика».

Больше всего денег после выплаты аренды за квартиру остается у арендаторов в Москве — 43,1 тысячи рублей. На втором месте — Красноярск с 35 тысячами рублей. 

Значительное количество средств остается у арендаторов Санкт-Петербурге (32,9 тысячи), Уфе (32,3 тысячи), Екатеринбурге (32,1 тысячи), сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Циан. Аналитика».

При этом в Москве соотношение наименее выгодное из-за высоких арендных ставок — зарплаты только в 1,9 раза больше платы за жилье. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге (превышение в два раза).

По данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, в России 83% семей живет в собственном жилье, а 11% снимают его на рыночных условиях. Остальные живут в неприватизированных квартирах, в предоставленном работодателем жилье или у родственников.

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