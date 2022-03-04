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Тимати сцепился в соцсети с Максом Барских из‑за оскорблений россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © timatiofficial, instagram.com/timatiofficial

Рэпер Тимати жестко ответил украинскому музыканту Максу Барских за фразу о «дырявой России», он припомнил ему, что именно в России он зарабатывал свои гонорары.

Украинский певец Макс Барских записал в Instagram обращение к россиянам. «Территория России вычеркивается из моей географии, после того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать», — сказал он.

Российские артисты отреагировали на заявления коллеги. Например, Тимати предложил Барских разобраться по-мужски. 

«Это обращение мое личное. Ты не перепутал, кто тут на самом деле дырявый? Ты ничего не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы. На чьих кооперативах ты плясал здесь в России? Забыл?», — сказал Тимати в Instagram, удалив позднее послание.

Также в адрес Макса Барских высказалась певица Слава. Она тоже обратила слова артиста против него, намекнув на отношения певца с продюсером Аланом Бадоевым.

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Макс Барских продолжил диалог в соцсетях. Он написал, что не относится плохо к россиянам, которые поддерживают Украину. Также он заявил, что не хочет петь перед россиянами, которые пропитаны ненавистью к его стране.

Военная спецоперация России по освобождению Донбасса началась 24 февраля. С этого момента делегации Украины, России и Белоруссии дважды садились за стол переговоров. В результате последних стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.

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