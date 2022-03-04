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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина продолжит диалог с Россией в третьем раунде переговоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Третий раунд диалога Украины и России должен состояться в кратчайшие сроки, сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк после состоявшихся в четверг переговоров сторон.

Он отметил, что тех результатов, на которые рассчитывал Киев, достичь не удалось, но найдено понимание по гуманитарным вопросам. «Единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. <...> Мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально близкие сроки», — цитирует ТАСС слова Подоляка.

По его словам, «стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня».

«Я думаю, что мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов», — добавил он.

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