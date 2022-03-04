Украина продолжит диалог с Россией в третьем раунде переговоров

Третий раунд диалога Украины и России должен состояться в кратчайшие сроки, сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк после состоявшихся в четверг переговоров сторон.

Он отметил, что тех результатов, на которые рассчитывал Киев, достичь не удалось, но найдено понимание по гуманитарным вопросам. «Единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. <...> Мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально близкие сроки», — цитирует ТАСС слова Подоляка.

По его словам, «стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня».

«Я думаю, что мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов», — добавил он.