Путин назвал суммы выплат семьям погибших на Украине военнослужащих

Членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

При этом по закону семьям погибших военнослужащих полагается страховое обеспечение и единовременные пособия, их общая сумма составляет 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

«Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, народ России»,— сказал Путин на заседании Совета безопасности.

Глава государства уточнил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком, все поставленные задачи по защите людей на Донбассе и обеспечению безопасности России успешно решаются.

«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои», — подчеркнул Путин.