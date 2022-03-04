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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал суммы выплат семьям погибших на Украине военнослужащих

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

При этом по закону семьям погибших военнослужащих полагается страховое обеспечение и единовременные пособия, их общая сумма составляет 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

«Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, народ России»,— сказал Путин на заседании Совета безопасности.

Глава государства уточнил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком, все поставленные задачи по защите людей на Донбассе и обеспечению безопасности России успешно решаются.

«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои», — подчеркнул Путин.

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Топ комментариев

Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Именно этот думаю в течении пары недель. А вот в перспективе ... Лично мне кажется что идея многополярного...
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