Путин назвал суммы выплат семьям погибших на Украине военнослужащих

Членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
При этом по закону семьям погибших военнослужащих полагается страховое обеспечение и единовременные пособия, их общая сумма составляет 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.
«Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, народ России»,— сказал Путин на заседании Совета безопасности.
Глава государства уточнил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком, все поставленные задачи по защите людей на Донбассе и обеспечению безопасности России успешно решаются.
«Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои», — подчеркнул Путин.
Egorka72Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.
лачиновТолк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...
ponhik78Да и не стараются в общем то)))
лачиновИменно этот думаю в течении пары недель. А вот в перспективе ... Лично мне кажется что идея многополярного...