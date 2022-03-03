НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

IKEA приостановила работу в России

Источник:
Sibnet.ru
450 2
Фото: © Олег Чернов, Sibnet.ru

IKEA приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, соответствующее заявление опубликовано на сайте шведской компании.

Отмечается, что решение принято по причине того, что военная операция на Украине ударила по цепочкам поставок и условиям для торговли. IKEA остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины закроют.

Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA, уточнила компания. Им будет оказана необходимая поддержка. Кроме этого, специальный Фонд IKEA пожертвует 20 миллионов евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

IKEA — одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России первый магазин компании открылся в 2000 году. На сегодня в стране действует 16 фирменных магазинов сети.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Двое новосибирских военных погибли на Украине
Дерипаска рассказал о возможных масштабах кризиса
Российским спортсменам запретили участие в Паралимпиаде
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое новосибирских военных погибли на Украине
Дерипаска рассказал о возможных масштабах кризиса
Кот и собака спаслись из крупного пожара под Томском
Дорожники в Хакасии объявили закупку Land Cruiser Prado
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Евросоюз лишил Россию евро
Обсуждение (2)
О самом главном
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Масленица: погодные приметы, которые до сих пор работают
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
75
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru