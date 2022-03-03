IKEA приостановила работу в России

IKEA приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, соответствующее заявление опубликовано на сайте шведской компании.

Отмечается, что решение принято по причине того, что военная операция на Украине ударила по цепочкам поставок и условиям для торговли. IKEA остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины закроют.

Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA, уточнила компания. Им будет оказана необходимая поддержка. Кроме этого, специальный Фонд IKEA пожертвует 20 миллионов евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

IKEA — одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России первый магазин компании открылся в 2000 году. На сегодня в стране действует 16 фирменных магазинов сети.