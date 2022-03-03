Рубль после падения немного укрепился к доллару и евро

Курс доллара упал на 8,8, или 8,25%, на открытии торгов 3 марта и составил 97,27 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Евро подешевел почти на 7 рублей, до 108,5 рубля, а затем вернулся к уровню закрытия предыдущих торгов — 115,4 рубля, приводит РБК данные торгов.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается крайне нестабильной из-за объявленных странами Запада санкций против финансовой системы России.

В условиях существенного падения импорта, которое произойдет в этом году, а также отсутствия активного оттока инвестиционных доходов рубль может получить определенную фундаментальную поддержку, сообщил аналитик по макроэкономике «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.

Снижение геополитической напряженности также сократит желание участников рынка выходить в валюту, и рубль получит шансы на укрепление, добавил эксперт. В этом случае курс доллара будет балансировать в районе в 90-95 рублей.