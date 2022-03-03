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Рубль после падения немного укрепился к доллару и евро

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара упал на 8,8, или 8,25%, на открытии торгов 3 марта и составил 97,27 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Евро подешевел почти на 7 рублей, до 108,5 рубля, а затем вернулся к уровню закрытия предыдущих торгов — 115,4 рубля, приводит РБК данные торгов.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается крайне нестабильной из-за объявленных странами Запада санкций против финансовой системы России.

В условиях существенного падения импорта, которое произойдет в этом году, а также отсутствия активного оттока инвестиционных доходов рубль может получить определенную фундаментальную поддержку, сообщил аналитик по макроэкономике «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.

Снижение геополитической напряженности также сократит желание участников рынка выходить в валюту, и рубль получит шансы на укрепление, добавил эксперт. В этом случае курс доллара будет балансировать в районе в 90-95 рублей.

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Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

CaRdan

Обиженный, ты просто офигел. За заслуги пенися на равне с ЗП средней, хочешь больше, иди работать, судя...

Uynachalnica

Страсти то какие! За клятву гаранта кто зюбы положил?

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))
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