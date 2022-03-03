Кот и собака спаслись из крупного пожара под Томском

Жилой дом сгорел в Томском районе накануне, пожарные спасли кота и собаку, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар произошел в жилом доме в селе Богашево Томского района в среду. К моменту прибытия пожарных горели крыша дома и пристроенные к нему надворные постройки с навесом. Тушить огонь стали 27 человек и пять единиц техники.

Пожарные услышали лай и мяуканье из-под навеса. Часть конструкции обрушилась, что не позволяло приблизиться к источникам звука, а сами животные не могли найти выход из-за дыма.

Врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Демченков стал звать кота, обозначая ему путь. Кот вышел на зов и убежал.

Лай собаки прекратился, но через некоторое время пожарный Роман Разживин во время тушения услышал писк. Собака лежала среди развалин и скулила — ее придавил металлический лист крыши. Пожарный освободил пса и перенес в безопасное место.

В результате сгорела крыша дома, частично обгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.