Более 150 мешков мусора вывезли с Ольхона

Волонтеры собрали на Ольхоне 156 мешков мусора, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Уборка на Ольхоне длилась три дня. В ней участвовали 10 волонтеров и сотрудники заповедника. Они очистили территорию вокруг главной муниципальной площадки временного хранения мусора на Ольхоне и привели в порядок дорожки и настилы на Сарайском пляже.

По подсчетам организаторов, было собрано 156 мешков отходов, которые вывезут на материк и утилизируют правильными способами.

Весной на Сарайском пляже начнут работать контейнеры для раздельного сбора мусора. Это первый подобный объект на особо охраняемой природной территории.