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Буддисты России помолятся за российских военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/datsan_sangha

Дацаны буддийской традиционной Сангхи России в Бурятии проведут в пятницу молебны по защите офицеров и солдат российской армии, сообщает пресс-служба Сангхи России.

В пятницу и субботу во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России (самая крупная буддийская община в Бурятии) пройдет специальный хурал «Лхарзай» – большой общий молебен по защите жизни российских сыновей, за благополучное их возвращение домой. Также буддисты прочитают молебен Юрол Маани за погибших.

«Молитвы каждого из нас способны изменить многое, а глубокая вера в силу Божеств способна помочь в самый трудный час быть сильнее. А мы с вами должны быть сильнее – сильнее всех испытаний, выпадающих нам и нашим семьям сегодня», — говорится в сообщении.

Потери среди российских военных, участвующих в специальной операции на Украине, составили 498 человек, 1597 российских военных получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что семьям погибших россиян оказывается помощь.

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Жизнь #Религия #Бурятия
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