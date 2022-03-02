Ставки повышаются: почему банки изменили условия вкладов

Крупные российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам после резкого поднятия ключевой ставки Центробанком 28 февраля. В ряде кредитных учреждений процентные ставки уже превысили 20%. С одной стороны, размещать сбережения в банках стало как никогда выгодно. С другой — насколько это безопасно?

Центробанк России на фоне военных действий на Украине и западных санкций поднял ключевую ставку почти вдвое, до 20%. Это рекордный показатель с 2013 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом уточнила, что банкам следует повысить процентные ставки для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения.

Условия поменялись

Набиуллина отметила, что условия для российской экономики кардинально поменялись. По ее словам, значительное изменение обменного курса рубля привело к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий.

Девальвация рубля усилилась после начала военной операции на Украине и последовавших за ней беспрецедентных санкций против российского финансового сектора. Так, в среду, 2 марта, курс доллара впервые в истории превысил 110 рублей на торгах Московской биржи.

Ключевая ставка — важный инструмент, который позволяет Центробанку контролировать курс рубля. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево. Население и компании активно берут кредиты, экономика развивается. Но при этом быстрее растет инфляция. Высокая ставка снижает экономическую активность, инфляция снижается.

Граждане стали массово снимать со своих банковских вкладов деньги. Только в первый день военной операции на Украине отток наличных из банков достиг рекордной суммы 1,4 триллиона рублей. В этой ситуации банки приступили к решительным действиям.

Новые предложения банков

Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 21%, а в долларах — до 6%. Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21,18% на срок от 1 до 3 месяцев. Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20,17%.

Ставки по краткосрочным вкладам в валюте составят 4% на сумму от 1000 долларов, 5% на сумму от 10 тысяч долларов, 6% на сумму от 100 тысяч долларов и 7% на вклад от 1 миллиона долларов. При этом Сбербанк поднимает ставки уже второй раз за несколько дней — первое повышение состоялось 28 февраля.

ВТБ также принял решение повысить процентную ставку по рублевым вкладам, накопительным счетам и валютным депозитам. Максимальная доходность по депозитам в рублях теперь будет 21%, в долларах — 8%, евро – 7%, говорится в сообщении банка.

Чтобы получить максимальную доходность по рублевым вкладам, клиентам ВТБ потребуется поместить средства на депозит на полгода без опций снятия и пополнения. Также до 21% повышена базовая ставка по счету «Сейф», а повышенная ставка на первые три месяца с момента открытия счета добавляет еще 3-4%.

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«Газпромбанк» сообщил о повышении ставки по вкладу «Копить» до 20% годовых при размещении 1,5 миллиона рублей на три месяца. Также банк повысил ставку по накопительному счету «Управляй процентом» до 17% в первые два месяца, с третьего месяца ставка составит 15,5%.

Альфа-банк предлагает клиентам вклад под 20% годовых при открытии на три месяца и 19% — при открытии на полгода.

Максимальную доходность по вкладам также увеличили: Россельхозбанк — до 20% годовых, Райффайзенбанк — до 15% и «Тинькофф банк» — до 18%. Самую высокую ставку на рынке из крупных кредитных учреждений сегодня предлагают «Совкомбанк» и «Экспобанк» — на уровне 23%.

Условия по действующим вкладам

Если у человека есть крупный вклад в банке, ставка по нему не будет автоматически пересмотрена — чтобы получить дополнительную прибыль, необходимо открыть новый вклад на более выгодных условиях и перевести деньги на него.

Вкладчики российских банков в случае банкротства или отзыва лицензии у кредитного учреждения могут рассчитывать на возврат денег в рамках Системы страхования вкладов. Максимальная защищенная сумма — 1,4 миллиона рублей в одном банке.

Несмотря высокие ставки банковских вкладов, их реальная доходность напрямую зависит от инфляции. В России расхождение между инфляцией и депозитными ставками традиционно минимальна и зачастую даже уходит в отрицательные значения.

Государство говорит о прочности финансовой системы и готовности к санкциям. Однако неизвестно — предусмотрен ли именно такой объем санкций в отношении финансового сектора. И если есть сомнения, то размещать сбережения лучше на непродолжительный строк — от месяца до трех, а после его истечения принимать следующее решение. Впрочем, банки и сами обещают высокие проценты только на краткосрочных продуктах.

Что с ипотекой и кредитами

Одновременно с повышением ставок по вкладам до аналогичного уровня выросли проценты по ипотеке и кредитам. Так, Сбербанк поднял ставки по ипотеке до 19%, до этого банк выдавал ипотеку по ставкам от 11,3%. Аналогичные изменения произошли в кредитных продуктах других банков.

Но пересмотр повышение процентов не коснется действующих клиентов, у которых уже есть кредиты. Для них условия не изменятся — выплаты по кредитам останутся прежними.

По закону «О банках и банковской деятельности» кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и порядок их определения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом.