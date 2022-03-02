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Евросоюз лишил Россию евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Исключение сделано для личного использования банкнот физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом.

Банкноты нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая российское правительство и Центробанк. Ограничения вступят в силу 12 марта.

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