Евросоюз лишил Россию евро

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Исключение сделано для личного использования банкнот физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом.

Банкноты нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая российское правительство и Центробанк. Ограничения вступят в силу 12 марта.

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