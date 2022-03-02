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NASA рассмотрит варианты использования МКС без России

Источник:
Naked Science
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Фото: © NASA

Специалисты NASA изучают варианты использования Международной космической станции без участия России. При этом ведомство не видит непосредственных признаков того, что Москва отказывается от сотрудничества по проекту.

Работа на МКС продолжается в обычном режиме, сотрудничество с Россией не приостанавливалось, уточнила представитель NASA Кэти Людерс, которая возглавляет программу пилотируемых космических полетов.

По ее словам, авиадиспетчеры NASA работают в Москве, между американскими и российскими специалистами налажено хорошее общение. «Тем не менее мы всегда ищем, как добиться большей операционной гибкости», — уточнила она.

Ранее грузовой корабль снабжения Northrop Grumman Cygnus впервые смог скорректировать орбиту станции без помощи российского «Прогресса». При этом до этого МКС корректировала орбиту только с помощью российских грузовиков.

Специалисты отмечают, что NASA пока не выступало с заявлением, осуждающим действия России на территории Украины. Скорее всего, американское агентство рассчитывает сохранить партнерство с Москвой в космосе.

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