Российский паспорт украинского продюсера признали недействительным

МВД России проверило документы украинского продюсера, создательницы «Орла и Решки» Нателлы Крапивиной и ее сестры и обнаружило, что их паспорта выданы с нарушениями.

Выяснилось, что заявление на гражданство в России подавалось законными представителями Крапивиной, когда она была несовершеннолетняя. Тогда был предоставлен не полный набор документов и заключение о приобретении гражданства РФ не выносилось, сообщает «МВД Медиа».

В итоге Нателла Крапивина не является гражданкой России, а ее выдан с нарушениями и признан недействительным. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации.

Нателла Крапивина известна как бывший продюсер певицы Светланы Лободы, также она одна из создательниц тревел-шоу «Орел и Решка». Официально Крапивина — гражданка Украины.