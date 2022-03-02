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Российский паспорт украинского продюсера признали недействительным

Источник:
МВД Медиа
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Фото: © natellakrapivina, instagram.com/natellakrapivina

МВД России проверило документы украинского продюсера, создательницы «Орла и Решки» Нателлы Крапивиной и ее сестры и обнаружило, что их паспорта выданы с нарушениями.

Выяснилось, что заявление на гражданство в России подавалось законными представителями Крапивиной, когда она была несовершеннолетняя. Тогда был предоставлен не полный набор документов и заключение о приобретении гражданства РФ не выносилось, сообщает «МВД Медиа».

В итоге Нателла Крапивина не является гражданкой России, а ее выдан с нарушениями и признан недействительным. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации.

Нателла Крапивина известна как бывший продюсер певицы Светланы Лободы, также она одна из создательниц тревел-шоу «Орел и Решка». Официально Крапивина — гражданка Украины.

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