Красноярский флорист рассказала о дефиците цветов перед 8 марта

Флористы перед праздником 8 марта получили не все партии цветов из-за проблем с авиасообщением, после Международного женского дня они ожидают роста цен на цветы и сокращение ассортимента, сообщила владелица красноярский студии цветов «Экле» Мария Рыбакова в Instagram.

«Цветы мы успели получить, но в объеме примерно на 30% меньшем, чем мы заказывали. Часть цветка просто не прилетела, и уже не прилетит. Основная масса — импорт из Голландии и Эквадора. Цветов в городе будет меньше, чем обычно, и это будет ощутимо для всех», — написала Рыбакова.





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Она отметила, что сейчас идут поставки, оплаченные еще давно. Но после 8 марта цены могут вырасти в два раза, так же, как и евро. Она отметила, что будут заказывать цветы из Сочи, Краснодара, Мордовии. Есть хорошего качества альстромерии, маттиолы, эустомы. Но ассортимент цветов будет небольшой.

«После 8 марта будьте готовы к полупустым витринам у цветочников на неопределенный срок. Кто-то и вовсе закроется до прояснения ситуации. Либо к цветку плохого качества. Будут доторговывать тем, что получили. Рекомендую после 8 марта обращать внимание только на стойкие позиции», — отметила Рыбакова.

В России доля цветов местных производителей составляет не более 7–10%. Только 8 марта около 30% всех закупок — российские тюльпаны, их выращивают специально к празднику.