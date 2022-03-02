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Сибиряки увидят последствия столкновения части ракеты с Луной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Жители России от Омска до Новосибирска смогут увидеть облако пыли, которое 4 марта образуется на Луне после столкновения с ней части, предположительно, китайской ракеты, сообщил профессор Университета Кенхи Евгений Зубко.

Объект весом около четырех тонн приближается к Луне и столкнется с ней 4 марта. Со спутником Земли столкнется, предположительно, третья ступень китайской ракеты «Чанчжэн-3C», которая стартовала в 2014 году, чтобы доставить на лунную поверхность автоматическую станцию «Чанъэ-5Т1».

«Лунная поверхность покрыта реголитом. Это обломочная порода, образующаяся в результате непрерывной микрометеоритной бомбардировки лунной поверхности. Слой реголита варьируется по поверхности Луны от нескольких метров до 10 метров. Если отработавшая ступень упадет на покрытую реголитом поверхность Луны, это приведет к выбросу облака лунной пыли», — цитирует РИА Новости Зубко.

По его словам, удар объекта в лунную поверхность будет сопровождаться взрывом и выделением тепловой энергии. Место ожидаемого удара находится достаточно близко к видимому с Земли краю Луны.

«Пыль, поднятая в результате удара, имеет все шансы подняться на высоту более 120 киломтеров и, таким образом, она может стать видимой с Земли. Прямое светорассеяние поможет нам увидеть выброшенное облако пыли, так как в такой геометрии наблюдения микронные частицы пыли рассеивают солнечный свет в 100–1 тысячу раз эффективнее, чем при другой геометрии наблюдений», — отметил ученый.

Зубко рассказал, что географически место, где Луна будет видна в момент удара — 12.34 по восточному времени (15.34 мск), — находится примерно между Омском и Новосибирском. Рассмотреть его получиться даже с простым полевым биноклем, заверил эксперт.

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