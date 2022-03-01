Система ПВО сбила украинскую ракету над Таганрогом

Российская система ПВО сбила в районе военного аэродрома в Таганроге ракету «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины.

«В районе военного аэродрома в Таганроге система "Панцирь-С" сил ПВО сбила ракету "Точка-У", выпущенную Вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

Таганрог — город в Ростовской области, население около 250 тысяч человек. Расстояние до ближайшего украинского города Мариуполя составляет около ста километров.

«Точка-У» — советский тактический ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1989 году. Дальность ракеты составляет около 120 километров.