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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Система ПВО сбила украинскую ракету над Таганрогом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российская система ПВО сбила в районе военного аэродрома в Таганроге ракету «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины.

«В районе военного аэродрома в Таганроге система "Панцирь-С" сил ПВО сбила ракету "Точка-У", выпущенную Вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

Таганрог — город в Ростовской области, население около 250 тысяч человек. Расстояние до ближайшего украинского города Мариуполя составляет около ста километров.

«Точка-У» — советский тактический ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1989 году. Дальность ракеты составляет около 120 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

corrector

спорт надо развивать массовый для здоровья народа - психического и физического, а не игры миллионеров...

Natusy-1976-08-29

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