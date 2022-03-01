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Банки под санкциями: что меняется для клиентов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Крупные российские банки, на которые приходится более 80% активов в стране, попали под западные санкции из-за военной операции на Украине. При этом введенные ограничения носят различный характер — от достаточно мягких до максимально жестких. Кто попал в черные списки и чем это грозит клиентам?

Самые жесткие санкции

Под жесткие блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк». Они внесены в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что означает максимально возможные ограничения.

Активы этих банков в американской юрисдикции заблокированы, введен запрет на долларовые трансакции и проведение любых трансакций с американскими контрагентами. Фактически они изолированы от мировой долларовой системы.

В отношении этих банков невозможны валютные переводы, использование карт Visa и MasterCard за границей и для оплаты на зарубежных сайтах. Также невозможен выпуск новых карт Visa и MasterCard, в том числе и после истечения их срока действия.

При этом все платежные карты данных банков продолжат работать на всей территории России в обычном режиме для оплаты товаров и услуг внутри страны, переводов и операций через банкоматы.

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Платежные системы Apple Pay и Google Pay перестали поддерживать карты банков, попавших под блокирующие санкции. Покупки с их помощью невозможны даже внутри России. Для продолжения использования бесконтактной оплаты придется перейти в другой банк. Или ограничиться использованием пластикового варианта карты. 

Ограничения минимальны

Что касается Сбербанка, то США добавили его в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета. Американские финансовые институты теперь обязаны закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка и отклонять любые транзакции с участием данного банка. Такие ограничительные меры также можно считать относительно мягкими.

Также Сбербанк внесен в санкционный список Министерством финансов Великобритании. В отношении Сбербанка санкции не являются блокирующими. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам Visa и MasterCard доступны в полном объеме. Клиенты могут выполнять любые операции по всему миру по снятию и пополнению счетов в рублях.

Под ограничения попадают только переводы в долларах и фунтах стерлингов, но они доступны внутри России. При этом для клиентов Сбербанка допускается проведение международных операций с евро и другими иностранными валютами.

Согласно данным Центробанка, на 1 января 2022 года активы всего банковского сектора оставляли 120,53 триллиона рублей. На «Сбербанк» и ВТБ приходится почти половина этой суммы — 38,63 триллиона и 19,48 триллиона соответственно.

Секторальные санкции наложены на Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк. Это более мягкий вариант ограничительных мер, которые запрещают предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций.

В этом списке также банки, ограничительные меры против которых были введены в первом пакете европейских санкций — банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк. Клиентов данных кредитных учреждений никакие ограничения не коснутся — все операции доступны для них в полном объеме.

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