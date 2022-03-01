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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Mastercard отключила несколько российских банков от системы

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис Mastercard отключил несколько российских банков от своей платежной системы, следуя санкциям, которые был введены Западом после начала российской военной операции на Украине, заявил глава компании Майкла Мибаха.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства <...>», — приводит РБК заявление Мибаха. При этом он не уточнил, что это за банки.

После отключения от платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.

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Ранее под наиболее жесткие, блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а Apple Pay и Google Pay для карт этих банков перестали работать.

Ограничения были введены также против Сбербанка, но в более мягком варианте — американские финансовые институты закроют все корсчета банка, но его активы не будут заморожены.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Иркут 69

Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

senik

А этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.
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