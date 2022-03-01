Штраф за отсутствие техосмотра вырос до 2 тысяч рублей

Штраф за отсутствие техосмотра с 1 марта 2022 года составит 2 тысячи рублей, соответствующие поправки в КоАП вступили в силу во вторник.

Обязательный техосмотр для личных автомобилей был отменен в конце 2021 года. Обязанность проходить его сохраняется в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

Кроме того, прохождение техосмотра обязательно в следующих случаях:

при перерегистрации транспортного средства в ГИБДД старше четырех лет на нового владельца;

если собственник транспортного средства приобрел машину, она не вводилась в эксплуатацию, но машине исполнилось более четырех лет и ее решили впервые зарегистрировать;

в любое время при внесении изменений в конструкцию.

Получается, что во всех случаях, когда техосмотр необходим, а диагностической карты на руках у водителя не окажется, то ему грозит штраф.

Также Минтранс ужесточил требования к фотографированию в пунктах техосмотра. По новым правилам транспортное средство будут фотографировать спереди, сзади и сбоку, а рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт. Предполагается, что это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.