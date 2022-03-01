НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Штраф за отсутствие техосмотра вырос до 2 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
388 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Штраф за отсутствие техосмотра с 1 марта 2022 года составит 2 тысячи рублей, соответствующие поправки в КоАП вступили в силу во вторник.

Обязательный техосмотр для личных автомобилей был отменен в конце 2021 года. Обязанность проходить его сохраняется в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

Кроме того, прохождение техосмотра обязательно в следующих случаях:

  • при перерегистрации транспортного средства в ГИБДД старше четырех лет на нового владельца;
  • если собственник транспортного средства приобрел машину, она не вводилась в эксплуатацию, но машине исполнилось более четырех лет и ее решили впервые зарегистрировать;
  • в любое время при внесении изменений в конструкцию.

Получается, что во всех случаях, когда техосмотр необходим, а диагностической карты на руках у водителя не окажется, то ему грозит штраф.

Также Минтранс ужесточил требования к фотографированию в пунктах техосмотра. По новым правилам транспортное средство будут фотографировать спереди, сзади и сбоку, а рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт. Предполагается, что это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

Еще по теме
Вступили в силу новые правила получения справок на права
Техосмотр получит принудительную форму
Автомобилисты размечтались о собственном гараже
Автомобиль в ледяном панцире задержали в Красноярске. ВИДЕО
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Число антиковидных ограничений сократили в Новосибирской области
Шестеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске
QR-коды отменили в Омской области
Новосибирца задержали за убийство беременной
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД Японии ввел санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
США допустили смягчение санкций против России
Зеленский не увидел результата в переговорах с Россией
Штраф за отсутствие техосмотра вырос до 2 тысяч рублей
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
58
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
52
Путин предложил украинским военным взять власть
Sibnet.Ru