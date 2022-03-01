Шестеро пострадали в ДТП с маршруткой в Омске

Маршрутка и грузовик столкнулись в Омске, пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщило управление ГИБДД по Омской области.

Авария произошла вечером в понедельник на Донецкой улице. 33-летний водитель грузовика ГАЗ в районе остановки общественного транспорта «Развилка» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford Transit маршрута №503 под управлением 42-летнего водителя.

В салоне маршрутки находились 17 пассажиров. Водитель грузовика и пятеро пассажиров Ford, двое из которых — дети, попали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.