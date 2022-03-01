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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД Японии ввел санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mj-bird / CC BY-SA 3.0

Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали введенных правительством санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны, в частности президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Их активы в Японии в случае выявления заморозят.

Персональные санкции распространяются на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Кроме этого, экспортные санкции ввели в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО Компания «Сухой», АО «РСК "МиГ"», госкорпорации Ростех и других.

Япония ввела также запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению военного потенциала России. Речь идет, в частности, о поставках партий полупроводников.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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