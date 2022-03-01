Disney приостановит прокат фильмов в России

Walt Disney Company приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры, сообщила компания в официальном Twitter-аккаунте.

«Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, к том числе грядущего мультфильма «Я краснею» от Pixar. Будущие бизнес-решения будем принимать исходя из развития ситуации», — говорится в заявлении.

Walt Disney Companyодин — один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. В нее входят десятки киностудий, среди которых Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century Studios. Компания занимается производством и распространением всех Голливудских фильмов.

Среди ближайших крупных премьер от Disney, которые должны были состояться в России в первое полугодие — «Бэтмен», «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия».

По информации СМИ, «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, который должен был выйти в прокат 2 марта, тоже попал под запрет.