Зеленский не увидел результата в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата, вопрос о переходе ко второму раунду переговоров украинские власти решат после возвращения делегации и анализа переговорного процесса.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить» — приводит ТАСС слова Зеленского, с казанные им о переговорах с Россией. состоявшихся в Белоруссии.

«Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», — сказал президент Украины. «Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», — сказал он.

Зеленский в очередной раз призвал страны Запада и международное сообщество в целом ввести в отношении России жесткие санкции.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, встреча продлилась пять часов. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации России и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.