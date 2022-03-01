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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский не увидел результата в переговорах с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата, вопрос о переходе ко второму раунду переговоров украинские власти решат после возвращения делегации и анализа переговорного процесса.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить» — приводит ТАСС слова Зеленского, с казанные им о переговорах с Россией. состоявшихся в Белоруссии.

«Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили», — сказал президент Украины. «Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», — сказал он.

Зеленский в очередной раз призвал страны Запада и международное сообщество в целом ввести в отношении России жесткие санкции.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, встреча продлилась пять часов. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации России и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.

Тема: Военная операция на Украине
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