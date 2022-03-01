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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США допустили смягчение санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Вопрос отмены антироссийских санкций может быть поднят в случае шагов по деэскалации со стороны России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга ее спросили, что «должны сделать» российские власти, чтобы введенные США и их союзниками санкции против РФ были сняты. «Я не собираюсь делать тут прогнозы или давать оценки. Если Путин начнет делать шаги по деэскалации, уверена, что мы сможем об этом поговорить», — приводит ТАСС ответ Псаки

По ее слова, власти США полагают, что Россия идет на эскалацию риторики относительно сил ядерного сдерживания. «Мы считаем, что подобная провокационная риторика относительно ядерного оружия является опасной, повышает риск просчета, ее следует избегать», — сказала представитель Белого дома.

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Президент России Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания российской армии «в особый режим несения боевого дежурства» 27 февраля. Он указал, что это связано с «агрессивными высказываниями» стран НАТО в адрес России.

США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против России после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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