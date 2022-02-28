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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Китайские банки присоединились к санкциям против России

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие государственные банки Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в России сырьевых товаров.

Финансирование покупок российского сырья остановили Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Такое решение банки приняли на фоне западных санкций против российской финансовой системы.

Отмечается, что банки ожидают развернутых рекомендаций национального регулятора. В прошлом крупнейшие китайские банки соблюдали санкции против Ирана и КНДР, опасаясь попасть под ограничительные меры американского Минфина.

В настоящее время спрос на спотовые партии российской нефти Urals упал до нуля из-за опасений участников рынка. Судовладельцы фактически заморозили отправку танкеров в порты России из-за потенциальных санкционных рисков.

Из-за падения спроса цена российского сорта Urals падает — скидка на каждый баррель достигла 11,25 доллара от стоимости нефти Brent, что является рекордным показателем.

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Disobedient

Возможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...

slavaynin

мы в принципе ни когда в него хорошо и не играли)

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана

slavaynin

бармены теперь с кастрюлями на голове в знак поддержки
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