Китайские банки присоединились к санкциям против России

Крупнейшие государственные банки Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в России сырьевых товаров.

Финансирование покупок российского сырья остановили Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Такое решение банки приняли на фоне западных санкций против российской финансовой системы.

Отмечается, что банки ожидают развернутых рекомендаций национального регулятора. В прошлом крупнейшие китайские банки соблюдали санкции против Ирана и КНДР, опасаясь попасть под ограничительные меры американского Минфина.

В настоящее время спрос на спотовые партии российской нефти Urals упал до нуля из-за опасений участников рынка. Судовладельцы фактически заморозили отправку танкеров в порты России из-за потенциальных санкционных рисков.

Из-за падения спроса цена российского сорта Urals падает — скидка на каждый баррель достигла 11,25 доллара от стоимости нефти Brent, что является рекордным показателем.