Сибирские регионы попали в антирейтинг по безработице

Бурятия, Забайкалье, республики Алтай и Тыва оказались в последней десятке регионов РФ по уровню безработицы.

По итогам четвертого квартала 2021 года уровень безработицы в России составил 4,3%, что на 1,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась практически во всех регионах РФ, выяснили аналитики РИА Новости.

Согласно данным исследования, лучше всего ситуация на рынке труда — в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Четыре сибирских региона оказались в последней десятке рейтинга, где уровень безработицы выше, чем в других субъектах. Это Бурятия (76 место), Забайкалье (77 место), Республика Алтай (80 место) и Тува, которая оказалась ниже всех — на 81 позиции из 85.