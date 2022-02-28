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Центробанк экстренно повысил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России экстренно поднял ключевую ставку до 20%, сообщается на сайте регулятора. Решение вызвано кардинальным изменением внешних условий, отмечается в сообщении.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в релизе Центробанка.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку 11 февраля, тогда она достигла 9,5%, что являлось максимальным значением с мая 2017 года. Текущее значение в 20% является рекордным за все время ее существования.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Также это максимальная ставка, по которой регулятор принимает у банков денежные средства на депозиты.

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frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

frenchman

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Disobedient

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xarakire

А что всего 5 тысяч, бери больше!!! Или как, по-вашему, Путин больной, 18-20 летних необстрелянных «пацанов»...
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