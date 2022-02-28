НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Курс доллара подскочил до исторического рекорда

Источник:
РБК
444 7
Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 11.10 вырос на 21,64%, поднявшись до нового исторический рекорда — 100,96 рубля, следует из результатов торгов.

Курс евро также увеличился на 21,64% — до 107,35 рубля, что также является историческим максимумом, приводит РБК данные торгов.

Нынешний обвал рубля происходит на фоне санкций против Банка России, которые уже ввел Европейский союз, а о планах ввести объявили США и другие страны «Большой семерки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт посоветовал валюту для сбережений 

Они приняли решение запретить любые операции с резервами и активами ЦБ. Впервые о таких планах в совместном заявлении поздно вечером 26 февраля объявили лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании.

В ночь на 28 февраля Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка.

Кроме того, западные страны договорились отключить попавшие под санкции российские банки от системы финансовых сообщений SWIFT, используемой для трансграничных операций.

Еще по теме
Центробанк экстренно повысил ключевую ставку
Эксперт посоветовал валюту для хранения сбережений в России
Сеть DNS пообещала снизить цены после их повышения
Западные страны договорились отключить Россию от SWIFT
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томская область отменила часть COVID-ограничений
Атлантический циклон принесет в Новосибирск снегопады и метели
Девочка в Абакане погибла из‑за смартфона
«Арена Омск» будет достроена в срок
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (7)
Картина дня
Курс доллара подскочил до исторического рекорда
Центробанк экстренно повысил ключевую ставку
Российская армия обратилась к жителям Киева
Началась длинная рабочая неделя
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?

Disobedient

Возможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...

xarakire

А что всего 5 тысяч, бери больше!!! Или как, по-вашему, Путин больной, 18-20 летних необстрелянных «пацанов»...
Sibnet.Ru