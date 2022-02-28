Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 11.10 вырос на 21,64%, поднявшись до нового исторический рекорда — 100,96 рубля, следует из результатов торгов.
Курс евро также увеличился на 21,64% — до 107,35 рубля, что также является историческим максимумом, приводит РБК данные торгов.
Нынешний обвал рубля происходит на фоне санкций против Банка России, которые уже ввел Европейский союз, а о планах ввести объявили США и другие страны «Большой семерки».
Они приняли решение запретить любые операции с резервами и активами ЦБ. Впервые о таких планах в совместном заявлении поздно вечером 26 февраля объявили лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании.
В ночь на 28 февраля Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка.
Кроме того, западные страны договорились отключить попавшие под санкции российские банки от системы финансовых сообщений SWIFT, используемой для трансграничных операций.
frenchmanТы хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?
frenchmanКакие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
DisobedientВозможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...
xarakireА что всего 5 тысяч, бери больше!!! Или как, по-вашему, Путин больной, 18-20 летних необстрелянных «пацанов»...