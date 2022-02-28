Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 11.10 вырос на 21,64%, поднявшись до нового исторический рекорда — 100,96 рубля, следует из результатов торгов.

Курс евро также увеличился на 21,64% — до 107,35 рубля, что также является историческим максимумом, приводит РБК данные торгов.

Нынешний обвал рубля происходит на фоне санкций против Банка России, которые уже ввел Европейский союз, а о планах ввести объявили США и другие страны «Большой семерки».

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Они приняли решение запретить любые операции с резервами и активами ЦБ. Впервые о таких планах в совместном заявлении поздно вечером 26 февраля объявили лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании.

В ночь на 28 февраля Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка.

Кроме того, западные страны договорились отключить попавшие под санкции российские банки от системы финансовых сообщений SWIFT, используемой для трансграничных операций.