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Эксперт посоветовал валюту для хранения сбережений в России

Источник:
«Прайм»
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Фото: Ivan Radic / Attribution License

Швейцарский франк в нынешних условиях больше подходит для хранения сбережений, чем доллар и евро, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Швейцарский франк исторически он является одной из самых стабильных мировых валют, приводит «Прайм» мнение эксперта. Экономика Швейцарии, основанная на высокой специализации труда и идеальных условиях для ведения бизнеса, очень устойчива, сказал Бабин.

«Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность данного государства, а также его исторически сложившийся и законодательно закрепленный внешнеполитический нейтралитет», — пояснил он. Последний фактор — очень значим из-за ухудшения международной обстановки, добавил эксперт.

Но, по его словам, из-за низкой ликвидности швейцарской валюты на российском рынке вложения в нее оправданы в основном в долгосрочной перспективе и для консервативного сбережения капитала.

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Экономика #Деньги
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