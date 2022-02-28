Сибирские ученые создали композиты из коры березы для борьбы с раком

Ученые разработали новые композиты из коры березы, они растворимы в воде и в несколько раз эффективнее разрушают раковые клетки, сообщает Красноярский научный центр.

Ученые из Красноярска и Новосибирска создали новые водорастворимые композитные материалы на основе дипропионата бетулина, его выделяют из коры березы.

Для увеличения скорости растворения были созданы композиты в виде порошка и тонких пленок. Авторы исследования отмечают, что как измельченные, так и пленочные материалы показали высокую растворимость в воде.

Противораковую активность ученые оценивали по способности материала активировать гибель клеток рака легкого линии A549 в клеточной культуре. Противоопухолевое действие всех полученных композитов было в несколько раз выше, чем у чистого бетулина.

При этом материал в виде водорастворимых пленок обладал наибольшей противоопухолевой способностью, хотя содержание активного вещества в нем было в пять раз меньше, чем в других композитах.

«Производные эфира бетулина избирательно вызывают разрушение и останавливают деление раковых клеток, при этом они проявляют антиоксидантную активность в здоровых клетках… Изучение их фармакологической активности является задачей будущих исследований», — рассказал старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Юрий Маляр.