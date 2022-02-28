НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Сибирские ученые создали композиты из коры березы для борьбы с раком

Источник:
Sibnet.ru
404 0
Фото: © sputnikvaccine.com

Ученые разработали новые композиты из коры березы, они растворимы в воде и в несколько раз эффективнее разрушают раковые клетки, сообщает Красноярский научный центр.

Ученые из Красноярска и Новосибирска создали новые водорастворимые композитные материалы на основе дипропионата бетулина, его выделяют из коры березы.

Для увеличения скорости растворения были созданы композиты в виде порошка и тонких пленок. Авторы исследования отмечают, что как измельченные, так и пленочные материалы показали высокую растворимость в воде.

Противораковую активность ученые оценивали по способности материала активировать гибель клеток рака легкого линии A549 в клеточной культуре. Противоопухолевое действие всех полученных композитов было в несколько раз выше, чем у чистого бетулина. 

При этом материал в виде водорастворимых пленок обладал наибольшей противоопухолевой способностью, хотя содержание активного вещества в нем было в пять раз меньше, чем в других композитах.

«Производные эфира бетулина избирательно вызывают разрушение и останавливают деление раковых клеток, при этом они проявляют антиоксидантную активность в здоровых клетках… Изучение их фармакологической активности является задачей будущих исследований», — рассказал старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Юрий Маляр.

Еще по теме
Ученые нашли гигантский микроб
Секрет бурятских лучников откроют с помощью ДНК
Ученые определили время падения убившего динозавров астероида
Глобальное потепление отразилось на состоянии рек Сибири
смотреть все
Новосибирск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Барсучиха Нюша проснулась в Иркутске
Сибирские ученые создали композиты из коры березы для борьбы с раком
Ракета «Ангара» пройдет испытания перед отправкой на космодром
Новосибирские власти рассказали о повышении цены на гречку
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (0)
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
52
Путин предложил украинским военным взять власть
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru