Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом дать всем российским специальным подразделениям приказ «закончить с нацистами» на Украине.

«Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, «настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины».

Кадыров обратил внимание на то, что украинская сторона дважды отказалась от переговоров с Москвой. Вскоре после его публикации стало известно, что представители Киева согласились на встречу с российской делегацией в Белоруссии.