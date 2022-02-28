НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»

Источник:
Sibnet.ru
939 16
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом дать всем российским специальным подразделениям приказ «закончить с нацистами» на Украине.

«Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.


По словам главы Чечни, «настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины».

Кадыров обратил внимание на то, что украинская сторона дважды отказалась от переговоров с Москвой. Вскоре после его публикации стало известно, что представители Киева согласились на встречу с российской делегацией в Белоруссии.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
ФИФА пригрозила России отстранением от футбола
Мошенники активизировались на фоне санкций против России
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ракета «Ангара» пройдет испытания перед отправкой на космодром
Новосибирские власти рассказали о повышении цены на гречку
Сирены завоют в Новосибирской области
Травников озвучил судьбу ЛДС в случае отмены МЧМ по хоккею
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Рассуждения Сергея Бодрова о войне заполнили соцсети
Обсуждение (16)
Картина дня
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Началась длинная рабочая неделя
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
74
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
52
Путин предложил украинским военным взять власть
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru