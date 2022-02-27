Бузова анонсировала премьеру «Звезд в Африке», назвав артистов крысами

Премьера второго сезона шоу «Звезды в Африке» состоится в воскресенье, 27 февраля, на канале ТНТ. Анонсируя проект, Бузова сравнила звезд шоу-бизнеса с крысами.

Бузова опубликовала в Instagram эпизод «Звезд в Африке», где в испытании участвуют крысы. «Крыс можно не бояться. Вы же в шоу-бизнесе», — сказала ведущая участникам, намекая, что их коллеги ведут себя как названные животные.

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Участниками второго африканского сезона стали Никита Джигурда, Максим Лагашкин, Наталья Рудова, Владимир Сычев, Вячеслав Чепурченко, Александр Зарубин (Саша Стоун), Карина Кросс, Валя Карнавал, Аня Покров, Олег Верещагин, Роман Юнусов, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова, Руслан Нигматуллин, Алена Водонаева и Олег Шепс.

Второй сезон реалити-шоу «Звезды в Африке» стартует 27 февраля в 19.00 на телеканале ТНТ.