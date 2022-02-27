Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях

Вооруженные силы России получили приказ развивать наступление на всех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — заявил Конашенков.

По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии также развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины.

Министерство обороны России призвало жителей Украины потребовать от властей вывести тяжелые вооружения «от своих домов и жилых кварталов городов». «Еще раз подчеркну, российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — сказал Конашенков.

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Он отметил, что разведка продолжает «фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах».

«Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам», — подчеркнул Конашенков.