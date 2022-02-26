Киев отказался от переговоров с Москвой

Президент России Владимир Путин накануне приказал приостановить военную операцию по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — пояснил Песков.

Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.

Российское Минобороны уверяет, что удары по гражданским объектам на территории Украины не наносятся, мирному населению ничего не угрожает. Поражается только военная инфраструктура, для этого используется высокоточное оружие.