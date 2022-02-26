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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев отказался от переговоров с Москвой

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент России Владимир Путин накануне приказал приостановить военную операцию по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — пояснил Песков.

Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.

Российское Минобороны уверяет, что удары по гражданским объектам на территории Украины не наносятся, мирному населению ничего не угрожает. Поражается только военная инфраструктура, для этого используется высокоточное оружие.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вы теперь на пару сливаться будете ? По одиночке вас уже не выпускают, страшно ?

doom33

аххаха а как доставляют? телепортируют? ахахха клоун

mosquito__2010

Кто груз принимать будет ? Сам Заленский ?

Disobedient

На них у бандерлогов только и надежда. Ладно хоть маски одели, раньше также выходили против масок протестовали.)))...
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