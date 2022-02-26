Премьер Италии поддержал отключение России от SWIFT

Официальный Рим поддерживает европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Премьер Драги подтвердил президенту Зеленскому, что Италия поддерживает и будет полностью поддерживать линию Евросоюза в отношении санкций против России, в том числе в рамках SWIFT», — говорится в сообщении пресс-службы итальянского правительства.

Система SWIFT контролирует все международные межбанковские платежи. Если для России ее заблокируют, то российские банки не смогут переводить средства на зарубежные счета, все международные транзакции будут заморожены.

При этом Банк России имеет Систему передачи финансовых сообщений, которая фактически является аналогом SWIFT. Поэтому в перспективе для платежей за границу можно будет использовать отечественную систему.