Макрон предрек «длительную войну» на Украине

Франция должна подготовиться к «войне» на Украине, так как она будет длительной, заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

«Она будет длительной и будет иметь последствия для сельского хозяйства», — цитирует выступление французского лидера газета Le Figaro. В частности, Макрон уточнил, что ситуация на Украине отразится на французском экспорте.

По словам президента Франции, ситуация может напрямую затронуть производителей вина, а также зерновых культур. Французские власти уже разрабатывают план по сохранению устойчивости в сельскохозяйственном секторе.

Макрон призвал Россию прекратить военную операцию на Украине в ходе переговоров 25 февраля с президентом Владимиром Путиным. Президент Франции попросил Путина провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.