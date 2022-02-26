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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон предрек «длительную войну» на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Франция должна подготовиться к «войне» на Украине, так как она будет длительной, заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

«Она будет длительной и будет иметь последствия для сельского хозяйства», — цитирует выступление французского лидера газета Le Figaro. В частности, Макрон уточнил, что ситуация на Украине отразится на французском экспорте.

По словам президента Франции, ситуация может напрямую затронуть производителей вина, а также зерновых культур. Французские власти уже разрабатывают план по сохранению устойчивости в сельскохозяйственном секторе.

Макрон призвал Россию прекратить военную операцию на Украине в ходе переговоров 25 февраля с президентом Владимиром Путиным. Президент Франции попросил Путина провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Тема: Военная операция на Украине
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volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Здается мне в Киеве после сегодняшней ночи не останется ни одного целого ювелирного магазина......

BETEPAH86

Слава Богу!!! Надеюсь навсегда! Хоть на транспидгендов смотреть не будем.

antibacila

А я и так не смотрел, даже когда мы участвовали. Так что не вижу шибко уж важной новости.
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