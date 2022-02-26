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Пользователи Instagram массово перешли в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Instagram обеспокоены, что соцсеть перестанет работать в России из-за конфликта с Украиной. Блогеры, знаменитости и обычные пользователи массово создают каналы в Telegram.

После объявления военной спецоперации на Донбассе, на Россию посыпались санкции от западных стран. Россияне опасаются, что Instagram тоже попадет под запрет и соцсеть заблокируют.

За сутки из Instagram «сбежали» десятки блогеров и знаменитостей. Они публикуют в сториз обращения к подписчикам, и просят подписаться на альтернативный канал. Например, в пятницу такие публикации выложили Максим Галкин, Наталья Рудова, Нателла Крапивина, Оксана Самойлова, Сергей Лазарев.

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У большинства звезд и блогеров Telegram-каналы существуют давно, но подписчиков там в разы меньше, чем в Instagram. Например, у Ольги Бузовой в Instagram более 23 миллионов подписчиков, в Telegram — всего 58 тысяч.

Владельцы Instagram — американская компания Meta (ранее Facebook). В феврале они уже рассматривали возможное прекращение работы соцсети на территории Евросоюза. Причиной был запрет передавать, хранить и обрабатывать данные своих европейских пользователей на американских серверах.

Согласно новому закону ЕС, Meta должна хранить данные только на европейских площадках, хотя сейчас компания обрабатывает их как в США, так и в Европе.

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