НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС согласовал «самые жесткие в истории» санкции против России

Источник:
ТАСС
859 16
Фото: © Sibnet.ru

Саммит Европейского союза согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, санкции затронут транспортную, авиационную и космическую промышленность России. При этом австрийский канцлер признал, что решение также болезненно отразится на Евросоюзе.

В частности, европейские санкции затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию. Санкционный пакет ЕС в отношении Москвы станет уже третьим по счету за последние дни — до этого были введены еще два.

Первый ввели после того, как Москва признала ДНР и ЛНР. Под ограничения попали более 300 депутатов Госдумы, министр обороны Сергей Шойгу, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, председатель правления ВТБ Андрей Костин и другие политики и бизнесмены.

Евросоюз также ввел санкции против государственной корпорации ВЭБ, «Промсвязьбанка», банка «Россия». Также был введен запрет на финансирование правительства и Центробанка для европейских финансовых институтов.

Тема: Военная операция на Украине
Путин предложил украинским военным взять власть
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Новосибирцы брали в кредит 14-летние автомобили
Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (16)
О самом главном
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
63
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru