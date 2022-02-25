ЕС согласовал «самые жесткие в истории» санкции против России

Саммит Европейского союза согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, санкции затронут транспортную, авиационную и космическую промышленность России. При этом австрийский канцлер признал, что решение также болезненно отразится на Евросоюзе.

В частности, европейские санкции затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию. Санкционный пакет ЕС в отношении Москвы станет уже третьим по счету за последние дни — до этого были введены еще два.

Первый ввели после того, как Москва признала ДНР и ЛНР. Под ограничения попали более 300 депутатов Госдумы, министр обороны Сергей Шойгу, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, председатель правления ВТБ Андрей Костин и другие политики и бизнесмены.

Евросоюз также ввел санкции против государственной корпорации ВЭБ, «Промсвязьбанка», банка «Россия». Также был введен запрет на финансирование правительства и Центробанка для европейских финансовых институтов.