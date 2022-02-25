Польша закроет воздушное пространство для России

Польша закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний с 26 февраля, сообщил представитель кабмина страны Петр Мюллер в Twitter.

«Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Закрытие пространства будет означать запрет на взлеты и посадки из польских аэропортов для самолетов российских авиакомпаний и невозможность совершения ими полетов над территорией Польши.

Ранее свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Великобритания. Аналогичные меры планирует принять Чехия. Россия в ответ может ввести ограничения на использование воздушного пространства РФ для транзитных полетов.