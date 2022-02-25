НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Польша закроет воздушное пространство для России

Источник:
Sibnet.ru
448 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Польша закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний с 26 февраля, сообщил представитель кабмина страны Петр Мюллер в Twitter.

«Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Закрытие пространства будет означать запрет на взлеты и посадки из польских аэропортов для самолетов российских авиакомпаний и невозможность совершения ими полетов над территорией Польши.

Ранее свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Великобритания. Аналогичные меры планирует принять Чехия. Россия в ответ может ввести ограничения на использование воздушного пространства РФ для транзитных полетов.

Тема: Военная операция на Украине
Путин предложил украинским военным взять власть
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Новосибирцы брали в кредит 14-летние автомобили
Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин предложил украинским военным взять власть
ЕС согласовал «самые жесткие в истории» санкции против России
Кремль согласился на переговоры с Украиной
Польша закроет воздушное пространство для России
О самом главном
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
63
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru