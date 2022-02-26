Mary Gu назвала лукавством решения артистов о переносе релизов

Певица Mary Gu решила не отменять выступления и релиз трека из-за политической ситуации с Украиной, а решения других артистов, остановивших работу, назвала лукавством.

Из-за военной операции России на Донбассе многие артисты опубликовали в соцсетях посту с требованием «остановить войну». Также некоторые исполнители отменили концерты и отложили выход новых треков.

«На мой взгляд, некоторые из них (артистов) лукавят о солидарности, не желая терять стримы, потому что инфополе сейчас крайне не расположено к музыкальным новинкам, а сами люди как раз нуждаются в чем-то, что могло бы хоть немного отвлечь их от ужаса, который происходит вокруг, поэтому у меня пока все по плану», — написала певица в Telegram-канале.

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Mary Gu заявила, что не будет переносить собственные релизы. 4 марта у нее выходит новая песня «Не перегори». Также состоятся все ее запланированные выступления.