Кремль согласился на переговоры с Украиной

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины», — отметил он.

По словам Пескова, демилитаризация и денацификация — неотъемлемый компонент нейтрального статуса. В ответ на предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров.

Песков уточнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов создать все необходимые условия для переговорного процесса России и Украины. Лукашенко предложил провести переговоры в Минске сразу после того, как Москва начала военную операцию в Донбассе.