Рассуждения Сергея Бодрова о войне заполнили соцсети

Вырезка из интервью Сергея Бодрова, где актер рассуждает о войне, заполнило Instagram. За несколько часов в ленте опубликовали белее четырех десятков одинаковых видео.

Пользователи Instagram репостят рассуждения Бодрова в сториз и в ленту. В видео вошел отрывок из интервью 2001 года, когда актер работал над фильмом «Сестры». В публикуемом отрывке Бодров говорит следующее:

«Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя сторона неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень простой принцип, он старый, примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда все кончилось, тогда можно говорить: "Вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся в будущем, чтобы этого не было"».

Рассуждения на военную тему стали особенно актуальны после заявления Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Донбассе. Жители России начали выкладывать посты с хештегом «Нет войне», многие написали, что им стыдно за свою страну.