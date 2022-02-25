Швеция призвала отстранить Россию от Евровидения

Швеция призвала Европейский вещательной союз (EBU) пересмотреть вопрос об участии России в Евровидении после проведения военной спецоперации на Донбассе.

Гендиректор шведского общественного информационно-развлекательного телеканала SVT попросил EBU внимательнее присмотреться к политической ситуации и принять решение по поводу участия России в Евровидении-2022.

После известия о проведении Россией военной спецоперации на Донбассе, 24 февраля, EBU сделал официальное заявление.

«Конкурс песни "Евровидение" — это неполитическое культурное событие, которое объединяет страны и отмечает различия посредством музыки. Члены EBU из России и Украины взяли на себя обязательство принять участие в мероприятии этого года в Турине, и мы намерены приветствовать и позволить артистам из обеих стран принять участие в мае. Конечно, мы продолжаем внимательно следить за развитием событий», — говорится в сообщении.

Кто представит Россию на Евровидении в 2022 году?

На момент публикации, Швеция стала первой и пока единственной страной, выступившей против участия России в Евровидении.

Россия участвует в Евровидении с 1994 года. Единственной победой в конкурсе для России стало выступление Димы Билана с песней «Believe». Также россияне четыре раза занимали второе место и четыре — третье место.