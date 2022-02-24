Глобальное потепление отразилось на состоянии рек Сибири

Повышение температуры воздуха вызывает ежегодное протаивание многолетней мерзлоты, что увеличивает сток сибирских рек, сообщает исследование, опубликованное в журнале Geography and Natural Resources.
Повышение температуры воздуха с одной стороны способствует
оттаиванию мерзлых грунтов и повышению гидрологического режима северных рек, с
другой – увеличению испарения в речном бассейне, что уменьшает поступление
влаги в водоемы.
Ученые проанализировали динамику годового стока девяти рек,
расположенных в лесотундре, северной и средней тайге, а также среднемесячные и
среднегодовые температуры воздуха и количество осадки за 50 лет последних лет.
В анализ были включены как малые, так и достаточно крупные реки, например,
Подкаменная Тунгуска – один из основных притоков Енисея.
«Таяние вечной мерзлоты — дополнительный источник подземных
и поверхностных вод, нарушающий установившийся гидрологический цикл в речных
бассейнах и водно-солевой баланс в Северном Ледовитом океане, поскольку в него
впадают практически все сибирские реки», – рассказала старший научный
сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Тамара Буренина.