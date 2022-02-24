Глобальное потепление отразилось на состоянии рек Сибири

Повышение температуры воздуха вызывает ежегодное протаивание многолетней мерзлоты, что увеличивает сток сибирских рек, сообщает исследование, опубликованное в журнале Geography and Natural Resources.

Повышение температуры воздуха с одной стороны способствует оттаиванию мерзлых грунтов и повышению гидрологического режима северных рек, с другой – увеличению испарения в речном бассейне, что уменьшает поступление влаги в водоемы.

Ученые проанализировали динамику годового стока девяти рек, расположенных в лесотундре, северной и средней тайге, а также среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха и количество осадки за 50 лет последних лет. В анализ были включены как малые, так и достаточно крупные реки, например, Подкаменная Тунгуска – один из основных притоков Енисея.

«Таяние вечной мерзлоты — дополнительный источник подземных и поверхностных вод, нарушающий установившийся гидрологический цикл в речных бассейнах и водно-солевой баланс в Северном Ледовитом океане, поскольку в него впадают практически все сибирские реки», – рассказала старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Тамара Буренина.